У Литві планують робити щеплення від коронавірусу на пляжах Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб досить було простягнути руку і зробити щеплення

МОЗ Литви планує робити щеплення від коронавірусу на пляжах, щоб збільшити число пунктів вакцинації та зробити їх доступнішими для населення.

Фото: facildedigerir.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi. "Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб досить було простягнути руку і зробити щеплення", - сказала радниця глави МОЗ Юстина Алексайте. У Литві як мінімум однієї дозою вакцини щеплені 1,19 млн. жителів або 42,6%. Нагадаємо, Рада Євросоюзу у п’ятницю оновила перелік країн і територій, щодо яких державам ЄС рекомендовано скасувати ковідні обмеження на поїздки, додавши у "зелений список", серед інших країн, США, Албанію, Сербію, Північну Македонію. Читайте також: У Фінляндії вирішили вакцинувати проти COVID заробітчан

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