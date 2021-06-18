НОВИНИМОЗ Литви планує робити щеплення від коронавірусу на пляжах, щоб збільшити число пунктів вакцинації та зробити їх доступнішими для населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Литві планують робити щеплення від коронавірусу на пляжах
Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб досить було простягнути руку і зробити щеплення
Фото: facildedigerir.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
"Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб досить було простягнути руку і зробити щеплення", - сказала радниця глави МОЗ Юстина Алексайте.
У Литві як мінімум однієї дозою вакцини щеплені 1,19 млн. жителів або 42,6%.
Нагадаємо, Рада Євросоюзу у п’ятницю оновила перелік країн і територій, щодо яких державам ЄС рекомендовано скасувати ковідні обмеження на поїздки, додавши у "зелений список", серед інших країн, США, Албанію, Сербію, Північну Македонію.
Читайте також: У Фінляндії вирішили вакцинувати проти COVID заробітчан
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 06 2021 14:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles