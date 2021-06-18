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У Литві планують робити щеплення від коронавірусу на пляжах

Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб досить було простягнути руку і зробити щеплення
МОЗ Литви планує робити щеплення від коронавірусу на пляжах, щоб збільшити число пунктів вакцинації та зробити їх доступнішими для населення.
У Литві планують робити щеплення від коронавірусу на пляжах Фото: facildedigerir.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
 
"Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб досить було простягнути руку і зробити щеплення", - сказала радниця глави МОЗ Юстина Алексайте.
 
У Литві як мінімум однієї дозою вакцини щеплені 1,19 млн. жителів або 42,6%.
 
Нагадаємо, Рада Євросоюзу у п’ятницю оновила перелік країн і територій, щодо яких державам ЄС рекомендовано скасувати ковідні обмеження на поїздки, додавши у "зелений список", серед інших країн, США, Албанію, Сербію, Північну Македонію.
 
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18 06 2021 14:51
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