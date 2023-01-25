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У Литві представили комікс про війну в Україні

25 січня 2023, 15:26
У Литві представили комікс про війну в Україні
Джерело: t.me/mkipu
Українське видавництво The Will спільно з Art nation видало у Литві комікс про війну в нашій країні під назвою "Перемога".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Раніше книга вже вийшла у Польщі та США.

"Перемога" – це збірка коротких історій, створених, написаних та намальованих українськими художниками-коміксистами буквально за кілька місяців після вторгнення росії в Україну", – сказано в повідомленні.

Усього комікс включає дев'ять авторських новел. Художниками виступили Олександр Корешков, Катерина Кошелєва, Євген Тончилов, Володимир Поворозник, Олег Окунєв, Ігор Курилін.

Авторами ідеї стали В'ячеслав Бугайов і Денис Фадєєв, генеральним продюсером – Едуард Ахрамович, а керівником проєкту – В'ячеслав Бугайов. Сценарій створили Денис Фадєєв, Руслан Самарик, Богдан Вітковський.

Раніше повідомлялось, що фільм "Будинок зі скалок" про війну на сході України номінували на "Оскар".

ЛитвакоміксМіністерство культури

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