У Литві представили комікс про війну в Україні

Українське видавництво The Will спільно з Art nation видало у Литві комікс про війну в нашій країні під назвою "Перемога".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Раніше книга вже вийшла у Польщі та США.

"Перемога" – це збірка коротких історій, створених, написаних та намальованих українськими художниками-коміксистами буквально за кілька місяців після вторгнення росії в Україну", – сказано в повідомленні.

Усього комікс включає дев'ять авторських новел. Художниками виступили Олександр Корешков, Катерина Кошелєва, Євген Тончилов, Володимир Поворозник, Олег Окунєв, Ігор Курилін.

Авторами ідеї стали В'ячеслав Бугайов і Денис Фадєєв, генеральним продюсером – Едуард Ахрамович, а керівником проєкту – В'ячеслав Бугайов. Сценарій створили Денис Фадєєв, Руслан Самарик, Богдан Вітковський.

Раніше повідомлялось, що фільм "Будинок зі скалок" про війну на сході України номінували на "Оскар".