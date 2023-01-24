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CУСПІЛЬСТВО

Фільм "Будинок зі скалок" про війну на сході України номінували на "Оскар"

24 січня 2023, 17:12
Фільм
Джерело: .the-village
Вперше в історії фільм за участі виробництва України "Будинок зі скалок" номінували на отримання Оскара.

Про це повідомила співзасновниця та голова правління благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська.

Фільм спільного виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії розповідає про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч із війною. В притулку вони проводять дев'ять місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

"Мати рідна, емоції не можливо описати. Вперше. Номінація на Оскар. Документальний фільм "Будинок зі скалок". Про дітей. Над яким ми працювали три роки, два з них в полі - в Лисичанську. Два роки життя, не роботи над фільмом. І от. Вперше. Для України. Номінація на Оскар", - прокоментувала номінацію Розвадовська.

Фільм про війну в Україні буде боротися із ще чотирма стрічками за Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". 

Стати номінантом на премію "Оскар" вже вважається дуже престижним. Це вперше в історії незалежної України документальний фільм з України отримав такий шанс. 

Над фільмом працювали:

Режисер фільму - Simon Lereng Wilmont.

Продюсерка  - Monica Hellström

Редактор стрічки -  Michael Aaglund

Другий режисер та лінійний продюсер - Азад Сафаров, співзасновник БФ "Голоси дітей"

В Україні фільм співпродюсуютьі Дарія Бассел  та Вікторія Хоменко.

Оголошення переможців та вручення "Оскарів" відбудеться 22 березня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що знятий у Києві індійський фільм отримав дві нагороди Critics Choice Awards.

Оскарукраїнський фільмномінація

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