Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Литві штрафуватимуть за куріння на балконах багатоквартирних будинків

Парламент Литви встановив штрафи за куріння на балконах багатоквартирних будинків.
У Литві штрафуватимуть за куріння на балконах багатоквартирних будинків Фото: 4vlada.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За куріння на балконі буде загрожувати штраф від 30 до 60 євро. За повторне порушення штраф збільшується удвічі. 

Один з авторів ініціативи Томас Томілінас переконує, що без штрафів система не зможе нормально функціонувати. Опоненти заявляють, що покарання є надмірним. 

Відповідно до нового литовського закону, який почне діяти з 2021 року, на балконі можна палити, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець. 

Якщо сусіди не будуть проти, курці все одно повинні подбати про те, щоб дим не потрапляв у приміщення до сусідів.

З 2014 року Сейм кілька разів відхиляв пропозицію заборони куріння на балконах. Противники поправок заявляли, що цю заборону буде неможливо реалізувати.

Щоб людину оштрафували, сусіди повинні зібрати докази - сфотографувати чи зняти на відео курця.  

Нагадаємо, що раніше Сейм Литви заборонив куріння на балконах багатоквартирних будинків

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2020 12:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.