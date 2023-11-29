Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Литві висловилися щодо скандалу навколо ОБСЄ

29 листопада 2023, 18:15
У Литві висловилися щодо скандалу навколо ОБСЄ
Габріеліус Ландсбергіс Фото: dw.de
"Ми танцюємо під російську дудку і я не згоден з цим".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що через поступки росії ОБСЄ ризикує стати "мертвим мозком".

Про це повідомляє Bloomberg.

Ландсбергіс зауважив, що ОБСЄ запропонувала головування Мальті як компроміс після того, як рф разом зі своєю союзницею білоруссю виступили проти Естонії.

"Ми танцюємо під російську дудку і я не згоден з цим. Якщо існує організація, яку можна назвати фактично "з мертвим мозком", то у нас є всі шанси побачити, як ОБСЄ стає такою", – додав він.

Нагадаємо, Болгарія вирішила відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Скоп'є (Північна Македонія). Крім Лаврова, до складу російської делегації також увійде речниця МЗС росії Марія Захарова, яку називають "рупором кремлівської пропаганди".

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання у Північній Македонії через те, що росія зловживає платформою ОБСЄ.

Варто зазначити, що міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про рішення не брати участі у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС росії Сергій Лавров.

ЛитваОБСЄ

Останні матеріали

путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 07:00
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Хліб та Видовища
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 15:44
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Політика
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 14:09
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Політика
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 11:55
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Технології
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 16:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється