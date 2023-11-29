У Литві висловилися щодо скандалу навколо ОБСЄ

"Ми танцюємо під російську дудку і я не згоден з цим".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що через поступки росії ОБСЄ ризикує стати "мертвим мозком".

Про це повідомляє Bloomberg.

Ландсбергіс зауважив, що ОБСЄ запропонувала головування Мальті як компроміс після того, як рф разом зі своєю союзницею білоруссю виступили проти Естонії.

"Ми танцюємо під російську дудку і я не згоден з цим. Якщо існує організація, яку можна назвати фактично "з мертвим мозком", то у нас є всі шанси побачити, як ОБСЄ стає такою", – додав він.

Нагадаємо, Болгарія вирішила відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Скоп'є (Північна Македонія). Крім Лаврова, до складу російської делегації також увійде речниця МЗС росії Марія Захарова, яку називають "рупором кремлівської пропаганди".

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання у Північній Македонії через те, що росія зловживає платформою ОБСЄ.

Варто зазначити, що міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про рішення не брати участі у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС росії Сергій Лавров.