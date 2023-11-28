В МЗС Болгарії пояснили, чому відкрили небо для літака з Лавровим

Міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель пояснила рішення уряду дозволити проліт над своїм повітряним простором літака з російською делегацією на чолі з главою МЗС Сєргєєм Лавровим.

Про це повідомляє БТА.

"Болгарія ніколи не дозволила б пролетіти літаку росії через свій повітряний простір, не маючи чіткого уявлення про склад делегації", - заявила глава МЗС Болгарії.

За її словами, дозвіл тимчасовий, лише на час зустрічі в Скоп'є, яка є надзвичайно важливою, якщо всі хочуть говорити про майбутнє ОБСЄ.

Габріель додала, що рішення Болгарії було узгоджено з Євросоюзом.

Болгарська міністерка зазначила, що спочатку до складу російської делегації входили представники, яких довелося виключити через їхню присутність у санкційних списках ЄС.

Питання постало після того, як стало відомо, що Лавров через Болгарію полетить з візитом до Скоп'є на засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке має відбутися з 29 листопада до 1 грудня.