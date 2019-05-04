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У Мадриді вибухом газу знесло цілий поверх будинку, 16 людей постраждали

Попри видовищність самого вибуху, лише 16 людей отримали незначні поранення і називають ситуацію не інакше як дивом
У Мадриді в результаті вибуху газу знесло останній поверх 16-поверхового будинку.
У Мадриді вибухом газу знесло цілий поверх будинку, 16 людей постраждали Фото з вільних джерел

Причиною вибуху у будинку, в якому мешкають 78 родин, ймовірно, став витік побутового газу. Повідомляється, що мешканці будинку до того скаржилися на незвичний запах, повідомляє "Європейська правда".

У рятувальній службі Мадрида зазначили, що попри видовищність самого вибуху, лише 16 людей отримали незначні поранення і називають ситуацію не інакше як дивом.

Мешканців нижніх поверхів наразі евакуювали, ймовірно, до ранку суботи вони не зможуть повернутися у свої квартири.

У результаті вибухової хвилі були пошкоджені вікна і балкони сусідніх будівель. Загалом вибухом зачепило п'ять споруд.

Також в результаті падіння уламків цегли пошкоджені припарковані внизу автомобілі.

Пожежники стверджують, що ризику обвалу конструкції будинку, де стався вибух, немає, однак необхідні серйозні ремонтні роботи.

Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.

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05 04 2019 18:29
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