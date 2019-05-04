У Мадриді вибухом газу знесло цілий поверх будинку, 16 людей постраждали
Причиною вибуху у будинку, в якому мешкають 78 родин, ймовірно, став витік побутового газу. Повідомляється, що мешканці будинку до того скаржилися на незвичний запах, повідомляє "Європейська правда".
У рятувальній службі Мадрида зазначили, що попри видовищність самого вибуху, лише 16 людей отримали незначні поранення і називають ситуацію не інакше як дивом.
Мешканців нижніх поверхів наразі евакуювали, ймовірно, до ранку суботи вони не зможуть повернутися у свої квартири.
У результаті вибухової хвилі були пошкоджені вікна і балкони сусідніх будівель. Загалом вибухом зачепило п'ять споруд.
Також в результаті падіння уламків цегли пошкоджені припарковані внизу автомобілі.
Пожежники стверджують, що ризику обвалу конструкції будинку, де стався вибух, немає, однак необхідні серйозні ремонтні роботи.
Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.
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