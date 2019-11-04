У Макрона розповіли як пройде зустріч із Зеленським та Порошенком

"Мета зустрічей полягає в тому, щоб "нагадати про прихильність Франції Україні, а також її готовність бачити, як Україна рухається вперед"

У Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю прийме у себе двох кандидатів у президенти України - шоумена Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка.

За інформацією видання, першим о 15:00 за місцевим часом Макрон прийме Володимира Зеленського, після цього відбудеться зустріч з Петром Порошенком. У палаці не уточнюють, чи перетнуться обоє кандидатів на території французького президента, повідомляє повідомляє "Європейська правда".

Відомо, що прийом кандидатів відрізнятиметься. Петра Порошенка Макрон прийме за участі Республіканської гвардії. Зустріч з Володимиром Заленським запланована у більш неформальній атмосфері.

У Єлисейському палаці стверджують, що переговори, які відбудуться за 9 днів до другого туру виборів, не є винятковими. Наприклад, перед парламентськими виборами у Ізраїлі Еммануель Макрон приймав у Парижі опозиційного лідера Яіра Лапіда.

"Мета зустрічей полягає в тому, щоб "нагадати про прихильність Франції Україні, а також її готовність бачити, як Україна рухається вперед", - заявили у президента Франції.

У Єлисейському палаці також нагадують, що Париж разом із Берліном є учасником "нормандського формату" з врегулювання конфлікту на Донбасі. "Ми нагадаємо, в унісон з Берліном, що Україна також повинна докладати зусиль", - зазначили у президента Франції.

Нагадаємо, що телемосту між чинним главою держави Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським - кандидатами на посаду Президента - не буде.