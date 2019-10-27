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У марафоні морської піхоти США візьмуть участь 11 бійців з України

Марафон морської піхоти США відбудеться у 44-ий раз
27 жовтня у Вашингтоні відбудеться марафон морської піхоти США, в якому цьогоріч візьмуть участь 11 бійців з України.
У марафоні морської піхоти США візьмуть участь 11 бійців з України Фото: bbc.co.uk

Вперше у складі української команди є дівчина, Ольга Бенда, яка бігтиме 10-кілометрову дистанцію, повідомляє "Громадське".

Також у марафоні візьмуть участь Юрій Козловський, офіцер Військово-морських сил ЗСУ Олексій Бобчанець, "кіборг" Олександр Терещенко, якого супроводжуватиме ветеран Костянтин Винниченко.

Уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко розповів, що повну марафонську дистанцію у 42 кілометри бігтимуть Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич.

"Разом із командою буде бігти тренер Наталія Крушинська, яка тренує ветеранів, у тому числі учасників команди марафону морської піхоти США", - додав він.

Марафон морської піхоти США відбудеться у 44-ий раз.

Раніше повідомлялось, що бігунка з Кенії побила світовий рекорд на марафонській дистанції.

Нагадаємо, що українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи.

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27 10 2019 14:15
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