У марафоні морської піхоти США візьмуть участь 11 бійців з України
Вперше у складі української команди є дівчина, Ольга Бенда, яка бігтиме 10-кілометрову дистанцію, повідомляє "Громадське".
Також у марафоні візьмуть участь Юрій Козловський, офіцер Військово-морських сил ЗСУ Олексій Бобчанець, "кіборг" Олександр Терещенко, якого супроводжуватиме ветеран Костянтин Винниченко.
Уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко розповів, що повну марафонську дистанцію у 42 кілометри бігтимуть Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич.
"Разом із командою буде бігти тренер Наталія Крушинська, яка тренує ветеранів, у тому числі учасників команди марафону морської піхоти США", - додав він.
Марафон морської піхоти США відбудеться у 44-ий раз.
Раніше повідомлялось, що бігунка з Кенії побила світовий рекорд на марафонській дистанції.
Нагадаємо, що українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи.
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