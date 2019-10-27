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Українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи

"Це гарна мотивація для того, аби працювати ще наполегливіше та досягнути цілі", - сказала вона
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, що спеціалізується на стрибках у висоту, перемогла у номінації Rising Star (Зірка, що сходить) за версією Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletic).
Українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи Фото: з вільних джерел

Найкращих легкоатлетів Європи за підсумками 2019 року визначали за допомогою голосування ЗМІ, вболівальників, представників національних федерацій та експертної комісії European Athletic, повідомляє "Громадське".

 

18-річна українка заявила, що дуже щаслива перемогти у цій номінації, та подякувала усім, хто її підтримував, особливо родині та тренерці Тетяні Степановій.

"Це гарна мотивація для того, аби працювати ще наполегливіше та досягнути цілі", - сказала вона.

Магучіх є чемпіонкою Європи сере юніорів, а також чемпіонкою світу та Європи серед юнаків.

Нещодавно Магучіх встановила новий рекорд світу серед спортсменок до 20 років.

Наприкінці січня 2019-го вона встановила новий рекорд Європи зі стрибків у висоту.

Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Білодід перемогла в міжнародному турнірі Grand Slam.

 

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27 10 2019 11:10
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