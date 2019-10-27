Українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи
Найкращих легкоатлетів Європи за підсумками 2019 року визначали за допомогою голосування ЗМІ, вболівальників, представників національних федерацій та експертної комісії European Athletic, повідомляє "Громадське".
18-річна українка заявила, що дуже щаслива перемогти у цій номінації, та подякувала усім, хто її підтримував, особливо родині та тренерці Тетяні Степановій.
"Це гарна мотивація для того, аби працювати ще наполегливіше та досягнути цілі", - сказала вона.
Магучіх є чемпіонкою Європи сере юніорів, а також чемпіонкою світу та Європи серед юнаків.
Нещодавно Магучіх встановила новий рекорд світу серед спортсменок до 20 років.
Наприкінці січня 2019-го вона встановила новий рекорд Європи зі стрибків у висоту.
Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Білодід перемогла в міжнародному турнірі Grand Slam.
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