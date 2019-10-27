Українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи "Це гарна мотивація для того, аби працювати ще наполегливіше та досягнути цілі", - сказала вона

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, що спеціалізується на стрибках у висоту, перемогла у номінації Rising Star (Зірка, що сходить) за версією Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletic).

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Найкращих легкоатлетів Європи за підсумками 2019 року визначали за допомогою голосування ЗМІ, вболівальників, представників національних федерацій та експертної комісії European Athletic, повідомляє "Громадське". 18-річна українка заявила, що дуже щаслива перемогти у цій номінації, та подякувала усім, хто її підтримував, особливо родині та тренерці Тетяні Степановій. "Це гарна мотивація для того, аби працювати ще наполегливіше та досягнути цілі", - сказала вона. Магучіх є чемпіонкою Європи сере юніорів, а також чемпіонкою світу та Європи серед юнаків. Нещодавно Магучіх встановила новий рекорд світу серед спортсменок до 20 років. Наприкінці січня 2019-го вона встановила новий рекорд Європи зі стрибків у висоту. Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Білодід перемогла в міжнародному турнірі Grand Slam.

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