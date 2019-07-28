У Маріуполі чоловік встановив на двері гранату, бо зламався замок
27 липня в поліцію звернулися мешканці багатоповерхівки, вони розповіли про вибух в одній з квартир. На місці події правоохоронці виявили фрагменти вибухового пристрою. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, повідомили в поліції Донеччини.
Згодом поліцейські знайшли господаря квартири, який розповів, що встановив гранату на двері, бо замок зламався. Підозрюваного затримали, ним виявився раніше засуджений місцевий житель 1986 року народження.
За цим фактом правоохоронці відкрили провадження ч. 2 ст. 15 , ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, 13 липня на Рівненщині внаслідок вибуху загинули двоє дітей. Під час огляду цього домогосподарства правоохоронці виявили понад тисячу вибухонебезпечних предметів.
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