Внаслідок вибуху на Рівненщині загинули двоє дітей
Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області, йдеться у "Громадське".
Правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у підсобному приміщенні господарства 59-річного жителя Смиги.
11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, внуки чоловіка, які проживали у будинку навпроти, прийшли до дідуся, однак його на той момент вдома не було.
"Відомо, що чоловік полюбляв збирати різний металобрухт. Також він притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами або боєприпасами", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що унаслідок нападу на готель в Сомалі загинуло більше 20 людей.
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