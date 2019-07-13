Кількість жертв внаслідок нападу на готель у Сомалі зросла до 26 людей, - ОНОВЛЕНО

Кількість загиблих внаслідок атаки на готель у портовому місті Кісмайо на півдні Сомалі 12 липня зросла до 26, ще близько 56 людей зазнали поранень

Кількість загиблих внаслідок атаки на готель у портовому місті Кісмайо на півдні Сомалі зросла до 26 людей.

Раніше інформагентсво DPA інформувало про щонайменше 12 загиблих внаслідок атаки, але потім теж заявило про 26: спочатку біля будівлі пролунав вибух, після чого всередину увірвались бойовики, інформують в "Радіо Свобода".

Cеред загиблих – журналістка та громадська активістка Ходан Налаєх та Мохамед Омар Саха, кореспондент SBC TV.

Як зазначається, напад стався, коли в готелі відбувалася конференція щодо майбітніх регіональних виборів у Сомалі.

Терористична група "Аль-Шабааб" взяла на себе відповідальність за напад.

Угруповання "Аль-Шабааб" – сунітські фундаменталісти, що мають зв'язки з Аль-Каїдою, – діє у південному і центральному Сомалі і часто здійснює напади як на сили безпеки, так і на цивільних осіб.

Оновлення.

Згідно з інформацією, ще близько 56 людей зазнали поранень, повідомляє Reuters.

Раніше повідомлялось про щонайменше 12 загиблих.

Напередодні в центрі столиці Сомалі Могадішо внаслідок вибуху бомби загинули щонайменше 11 людей, ще 25 дістали поранення.

Нагадаємо, що у Сомалі бойовики терористичного угруповання "Аль-Шабааб" зі стріляниною намагалися захопити будівлю уряду в місті Могадішо.

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