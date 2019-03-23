Терористи зі стріляниною намагалися захопити будівлю уряду в столиці Сомалі

У Сомалі бойовики терористичного угруповання "Аль-Шабааб" зі стріляниною намагалися захопити будівлю уряду в місті Могадішо.

У результаті нападу бойовиків на будівлю уряду, якому передував вибух терориста-смертника в центрі столиці Сомалі Могадішо, загинули щонайменше 15 осіб. Серед жертв нападу заступник міністра праці Сахар Ібрагім Абдала і правоохоронці. Про це повідомляє LB.ua.

Ще щонайменше 20 людей отримали поранення.

За даними поліції, бойові дії в будівлі уряду завершені, приміщення повністю звільнені від бойовиків.

"Будівля повністю захищена. Чотири бойовики були вбиті. Також був убитий терорист-смертник, який був у замінованому автомобілі", - розповіли в поліції.

Терористичне угруповання "Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидін" діє переважно в Сомалі і виступає за об'єднання цієї країни під прапором ісламу, встановлення на її території законів шаріату і джихад проти невірних.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.