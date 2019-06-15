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У столиці Сомалі внаслідок вибуху бомби загинули 11 людей

Відповідальність за теракт взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Аш-Шабаб"
В центрі столиці Сомалі Могадішо внаслідок вибуху бомби загинули щонайменше 11 людей, ще 25 дістали поранення.
У столиці Сомалі внаслідок вибуху бомби загинули 11 людей Фото: apnews.com

Згідно з інформацією, вибуховий пристрій був закладений в автомобіль, припаркований біля парламентського комплексу, повідомляє Associated press.

Ще одна бомба вибухнула неподалік аеропорту. При цьому вибуху ніхто не постраждав.

Відповідальність за теракт взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Аш-Шабаб".

Раніше повідомлялось, що у столиці Афганістану Кабулі вибухнув автобус, до якого був прикріплений саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, що у Сомалі бойовики терористичного угруповання "Аль-Шабааб" зі стріляниною намагалися захопити будівлю уряду в місті Могадішо.

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15 06 2019 22:27
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