CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ центрі столиці Сомалі Могадішо внаслідок вибуху бомби загинули щонайменше 11 людей, ще 25 дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У столиці Сомалі внаслідок вибуху бомби загинули 11 людей
Відповідальність за теракт взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Аш-Шабаб"
Фото: apnews.com
Згідно з інформацією, вибуховий пристрій був закладений в автомобіль, припаркований біля парламентського комплексу, повідомляє Associated press.
Ще одна бомба вибухнула неподалік аеропорту. При цьому вибуху ніхто не постраждав.
Відповідальність за теракт взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Аш-Шабаб".
Раніше повідомлялось, що у столиці Афганістану Кабулі вибухнув автобус, до якого був прикріплений саморобний вибуховий пристрій.
Нагадаємо, що у Сомалі бойовики терористичного угруповання "Аль-Шабааб" зі стріляниною намагалися захопити будівлю уряду в місті Могадішо.
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15 06 2019 22:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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