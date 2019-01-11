У Маріуполі представили програми для малого та середнього бізнесу європейської ініціативи EU4Business

За словами Халілова, завдяки підтримці ЄБРР та фінансуванню ЄС 65% компаній відзначили зростання обігу у середньому на 80%, сформували більше 6,5 тис нових робочих місць та залучили понад 81 млн євро зовнішніх інвестицій

З 2010 року ЄБРР надає грантову підтримку малому та середньому бізнесу в Україні. На сьогодні грантами вже скористалися понад 1000 українських підприємств. Серед них і успішна трансформація мережі магазинів "My play".

У Маріуполі представГранти від ЄБРР та ЄС для малого та середнього бізнесу презентували на інвестиційному форумі "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Українські підприємці можуть отримати грант для розвитку свого бізнесу в межах дії ініціативи EU4Business від Європейського Союзу, яку в Україні частково імплементує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), розповів під час форуму представник ЄБРР Тимур Халілов.

Отримати грант підприємці можуть у розмірі до 75% від вартості проекту.

"Ми допомагаємо вже існуючому бізнесу проаналізувати свою діяльність, і там, де можна, її покращити. Для роботи над проектом залучаємо консультанта, який допоможе трансформувати бізнес. Це може бути український консультант або міжнародний експерт-практик, що має підтверджений досвід не менше 15 років роботи на аналогічному ринку. У проектах, де консультант - представник закордонної компанії, сума грантових виплат сягає 90%. А ще пропонуємо кредитування для бізнесу", - розповів Халілов.

З 2010 року ЄБРР надає грантову підтримку малому та середньому бізнесу в Україні. На сьогодні грантами вже скористалися понад 1000 українських підприємств. Серед них і успішна трансформація мережі магазинів "My play".

"Мережа мала іншу назву і працювала по всій країні. У рамках нашої роботи ми розробили нову стратегію розвитку, провели ребрендинг, повністю змінили назву, зовнішній вигляд, модель позиціонування, змінились канали та інструменти маркетингу. І компанія за рік після завершення проекту збільшила обіг на 17%, на 14% збільшила кількість персоналу. Це доволі великі відсотки як для компанії, яка не є стартапом. Такому поштовху у розвитку сприяло саме залучення коректних інструментів для роботи", - розповів Халілов.

За словами Халілова, завдяки підтримці ЄБРР та фінансуванню ЄС 65% компаній відзначили зростання обігу у середньому на 80%, сформували більше 6,5 тис нових робочих місць та залучили понад 81 млн євро зовнішніх інвестицій.

У 2016 році було підписано угоду між ЄС і ЄБРР і виділено 40 млн. євро на консультаційну, навчальну, інформаційну та іншу підтримку малого та середнього бізнесу в Україні в рамках ініціативи ЄС EU4Business, цього року у ЄБРР запланували і вже реалізують 160 консалтингових проектів.или програми для малого та середнього бізнесу європейської ініціативи EU4Business

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