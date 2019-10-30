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ЄБРР допоможе Україні побудувати мережу сховищ електроенергії на 220 МВт

Меморандум підписали на інвестфорумі в Маріуполі
Європейський банк реконструкції і розвитку допоможе Україні побудувати мережу сховищ електроенергії на 220 МВт.
ЄБРР допоможе Україні побудувати мережу сховищ електроенергії на 220 МВт Фото: bbc.co.uk

Про це йдеться на сайті "Укренерго", яка підписала меморандум з ЄБРР про спільну реалізацію проєкту. Він також стосується модернізації підстанції 220 кВ "Азовська" в Донецькій області, передає LB.ua.

"ЄБРР приєднається до розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту з будівництва сховищ і нормативної бази для забезпечення їх комерційної та прибуткової діяльності в Україні", - йдеться в повідомленні.

Потім за підтримки ЄБРР буде підготовлена і подана заявка на отримання грантового фінансування ЄС для реалізації проєкту.

Крім того, "Укренерго" уклало з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК, належить до структури Світового банку) консультаційний договір про технічну допомогу щодо розробки механізму аукціонів для залучення приватних інвесторів, охочих профінансувати будівництво системи сховищ електроенергії.

Також повідомляють, що цей проєкт буде реалізовано в два етапи.

У першу чергу МФК надасть системному оператору допомогу у формуванні прозорої та надійної бізнес-моделі щодо залучення приватних інвестицій для будівництва енергетичних сховищ, а на другому етапі спільно з МФК буде розроблена проєктна та тендерна документація для проведення відповідних аукціонів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України припинив повноваження не погоджених Національним банком членів наглядових рад державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", зокрема ексдиректора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунера.

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30 10 2019 12:20
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