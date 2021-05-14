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У мечеті Кабула стався вибух, є загиблі

Всередині мечеті в районі Шакар Дара на півночі Кабула вибухнула бомба
В одній із мечетей у Кабулі під час п’ятничної молитви пролунав вибух, внаслідок якого четверо людей загинули, ще щонайменше двадцять зазнали поранень.
У мечеті Кабула стався вибух, є загиблі Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ToloNews.
 
Зазначається, що всередині мечеті в районі Шакар Дара на півночі Кабула вибухнула бомба.
 
За інформацією ЗМІ, поранень зазнав, серед інших, імам мечеті.
 
Наразі в Афганістані діє тимчасове припинення вогню між воєнними силами країни та терористичним рухом "Талібан" у зв’язку з мусульманським святом розговіння Рамазан-Байрам.
 
Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт.
 
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14 05 2021 14:58
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