НОВИНИВ одній із мечетей у Кабулі під час п’ятничної молитви пролунав вибух, внаслідок якого четверо людей загинули, ще щонайменше двадцять зазнали поранень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У мечеті Кабула стався вибух, є загиблі
Всередині мечеті в районі Шакар Дара на півночі Кабула вибухнула бомба
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ToloNews.
Зазначається, що всередині мечеті в районі Шакар Дара на півночі Кабула вибухнула бомба.
За інформацією ЗМІ, поранень зазнав, серед інших, імам мечеті.
Наразі в Афганістані діє тимчасове припинення вогню між воєнними силами країни та терористичним рухом "Талібан" у зв’язку з мусульманським святом розговіння Рамазан-Байрам.
Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт.
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14 05 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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