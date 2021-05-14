У мечеті Кабула стався вибух, є загиблі Всередині мечеті в районі Шакар Дара на півночі Кабула вибухнула бомба

В одній із мечетей у Кабулі під час п’ятничної молитви пролунав вибух, внаслідок якого четверо людей загинули, ще щонайменше двадцять зазнали поранень.

Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ToloNews. Зазначається, що всередині мечеті в районі Шакар Дара на півночі Кабула вибухнула бомба. За інформацією ЗМІ, поранень зазнав, серед інших, імам мечеті. Наразі в Афганістані діє тимчасове припинення вогню між воєнними силами країни та терористичним рухом "Талібан" у зв’язку з мусульманським святом розговіння Рамазан-Байрам. Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт. Читайте також: В Ірані стався потужний вибух на ядерному об'єкті

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