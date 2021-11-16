ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ мечеті Аль-Харам, головній святині мусульман у Мецці (Саудівська Аравія), розпочав працювати робот зі штучним інтелектом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У мечеті Саудівської Аравії запрацював робот зі штучним інтелектом
Зазначається, що апарат також може розмовляти 11-ма мовами, серед яких англійська, французька, турецька та китайська
Фото: SPA
Про це повідомляє The National.
Чотириколісний апарат виконуватиме функцію гіда у самій будівлі мечеті. Пристрій також має 53,3-сантиметровий сенсорний екран.
Робот їздитиме по мечеті та допомагати відповідати на запитання або давати більш детальну інформацію щодо різних обов’язкових ритуалів, які мають виконувати прихожани. Завдяки вбудованій системі на основі штучного інтелекту робот автоматично оминатиме перепони на своєму шляху.
Зазначається, що апарат також може розмовляти 11-ма мовами, серед яких англійська, французька, турецька та китайська.
Як повідомлялося, упродовж дев'яти місяців 2021 року американські компанії купили 29 тисяч роботів на 1,48 млрд доларів для роботи, що стало рекордним показником в історії США.
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16 11 2021 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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