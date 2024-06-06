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ЗДОРОВ'Я

У Мексиці померла людина з пташиним грипом – ВООЗ

06 червня 2024, 19:03
У Мексиці померла людина з пташиним грипом – ВООЗ
Фото: Getty Images
У відомстві зазначили, що в даний час ризик зараження вірусом пташиного грипу для населення є низьким.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у квітні в Мексиці померла людина з попередніми ускладненнями, яка заразилася пташиним грипом, а джерело зараження вірусом було невідоме.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають у відомстві, в даний час ризик зараження вірусом пташиного грипу для населення є низьким.

"59-річний житель штату Мексика був госпіталізований в Мехіко і помер 24 квітня після того, як у нього підвищилася температура, з'явилася задишка, діарея, нудота і загальний дискомфорт", – сказали у ВООЗ.

"Хоча джерело впливу вірусу в цьому випадку наразі невідоме, віруси A(H5N2) були зареєстровані у домашньої птиці в Мексиці", – додали в організації охорони здоров’я.

За даними відомства, це перший лабораторно підтверджений випадок інфікування людини вірусом грипу A(H5N2) у світі і перший випадок виявлення вірусу пташиного грипу H5 у людини в Мексиці.

Цей випадок, кажуть вчені, не пов'язаний зі спалахом пташиного грипу H5N1 у Сполучених Штатах, який на даний момент інфікував трьох працівників молочної ферми.

У ВООЗ кажуть, що у жертви не було історії контакту з домашньою птицею або іншими тваринами, але вона мала кілька супутніх захворювань і була прикута до ліжка протягом трьох тижнів з інших причин до появи гострих симптомів.

Міністерство охорони здоров'я Мексики також повідомило, що джерело інфекції не було виявлено. Водночас, у відомстві розповіли, що у людини була хронічна хвороба нирок і діабет 2 типу.

"Це одразу ставить людину під загрозу більш важкого перебігу грипу, навіть сезонного", – підкреслив Ендрю Пекош, експерт з грипу з Університету Джона Хопкінса.

ВООЗпташиний грип

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