У мережу злили інтерв'ю глави МЗС Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у березні 2020 року дав інтерв'ю іранському економісту Саїду Лейлазу. Цю розмову не мали опублікувати.

Журналісти телеканалу Iran International, штаб-квартира якого розташована в Лондоні, отримали копію аудіозаписів та оприлюднили їх, повідомляє "Громадське". Записами також поділилися з журналістами New York Times.

Як пишуть журналісти, інтерв'ю не планували випускати, оскільки міністр закордонних справ декілька разів на аудіо повторив, що розмова не публічна.

Так, під час розмови Заріф згадав катастрофу літака МАУ, який збили 8 січня 2020 року біля Тегерана. Міністр нібито зазначив, що Корпус вартових Ісламської революції відразу знав про те, що літак збили. Водночас протягом ще декількох днів влада країни заперечувала це.

Після збиття літака Заріф відвідав засідання Ради національної безпеки з двома вищими військовими командирами і вимагав пояснень аварії, пише NYT. За його словами, командири накинулись на нього і сказали написати твіт про те, що "новина (про збиття літака - ред.) не відповідає дійсності".

"Я сказав, мовляв, якщо його збила ракета - скажіть це, щоб ми знали, як це виправити. Бог зна, як вони реагували на мене - так, ніби я заперечив існування бога", - цитує слова Заріфа NYT.

Як пише BBC Persian, після зливу інтерв'ю речник МЗС Ірану підтвердив факт розмови Заріфа та Лейлаза, однак зазначив, що її не мали публікувати. Він заявив, що частини аудіо опублікували вибірково, і розмова є "спотвореною".