Контррозвідка виявила у мерії Харкова агента ФСБ

Українська контррозвідка 5 березня затримала заступника директора одного з департаментів Харківської міської ради. Йому повідомили про підозру в державній зраді на користь Росії (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Чиновника заарештовано на 60 діб, розповів на брифінгу представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк.

За даними слідства, підозрюваного завербував у 2017 році полковник ФСБ Олександр Ушаков (1975 р.н.), який числиться помічником міністра освіти Нижегородської області. У сферу обов'язків Ушакова входять питання міжнародної співпраці в науковій і освітній сферах, і саме так він вийшов на українського чиновника.

За даними джерела "Депо", затриманий - Семен Хмельницький, заступник директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради. В СБУ цю інформацію не підтвердили, пославшись на таємницю слідства.

Агент передавав інформацію про молодіжні рухи в Україні й іншу суспільно-політичну інформацію

Знайомство українського чиновника з Ушаковим відбулося в 2016 році в російському Нальчику, куди він приїхав як турист. Наступні поїздки в Росію українець теж пояснював своїм знайомим туризмом або участю в громадських заходах.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявляє, що попередила спроби спецслужб Росії організувати хакерські атаки на державні установи, залучені до підготовки й проведення виборів.