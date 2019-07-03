Контррозвідка виявила у мерії Харкова агента ФСБ
Чиновника заарештовано на 60 діб, розповів на брифінгу представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк.
За даними слідства, підозрюваного завербував у 2017 році полковник ФСБ Олександр Ушаков (1975 р.н.), який числиться помічником міністра освіти Нижегородської області. У сферу обов'язків Ушакова входять питання міжнародної співпраці в науковій і освітній сферах, і саме так він вийшов на українського чиновника.
За даними джерела "Депо", затриманий - Семен Хмельницький, заступник директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради. В СБУ цю інформацію не підтвердили, пославшись на таємницю слідства.
Агент передавав інформацію про молодіжні рухи в Україні й іншу суспільно-політичну інформацію
Знайомство українського чиновника з Ушаковим відбулося в 2016 році в російському Нальчику, куди він приїхав як турист. Наступні поїздки в Росію українець теж пояснював своїм знайомим туризмом або участю в громадських заходах.
Нагадаємо, Служба безпеки України заявляє, що попередила спроби спецслужб Росії організувати хакерські атаки на державні установи, залучені до підготовки й проведення виборів.
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