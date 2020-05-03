У метро Києва проведуть демонстраційний запуск 4G

"Демонстраційний запуск 4G у Київському метро відбудеться 5 березня, на станції "Академмістечко"

У четвер, 5 березня, у столичному метрополітені проведуть демонстраційний запуск стандарту 4G.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора lifecell.

"Демонстраційний запуск 4G у Київському метро відбудеться 5 березня, на станції "Академмістечко", - йдеться в повідомленні.

На заході будуть присутні СЕО та представники великої трійки мобільних операторів: Київстар, Vodafone Україна та lifecell, а також радник міського голови Максим Бахматов, представники Київського метрополітену та вендора Huawei.

Під час презентації пасажирів поінформують про деталі розгортання стандарту 4G у київській підземці, плани запуску на всіх станціях та про труднощі, з якими стикаються оператори під час реалізації проєкту. Охочі зможуть протестувати швидкісний мобільний інтернет під землею на власних смартфонах.

Нагадаємо, що між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол. На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".