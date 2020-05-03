У метро Києва проведуть демонстраційний запуск 4G
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора lifecell.
"Демонстраційний запуск 4G у Київському метро відбудеться 5 березня, на станції "Академмістечко", - йдеться в повідомленні.
На заході будуть присутні СЕО та представники великої трійки мобільних операторів: Київстар, Vodafone Україна та lifecell, а також радник міського голови Максим Бахматов, представники Київського метрополітену та вендора Huawei.
Під час презентації пасажирів поінформують про деталі розгортання стандарту 4G у київській підземці, плани запуску на всіх станціях та про труднощі, з якими стикаються оператори під час реалізації проєкту. Охочі зможуть протестувати швидкісний мобільний інтернет під землею на власних смартфонах.
Нагадаємо, що між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол. На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?