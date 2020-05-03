Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У метро Києва проведуть демонстраційний запуск 4G

"Демонстраційний запуск 4G у Київському метро відбудеться 5 березня, на станції "Академмістечко"
У четвер, 5 березня, у столичному метрополітені проведуть демонстраційний запуск стандарту 4G.
У метро Києва проведуть демонстраційний запуск 4G

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора lifecell.

"Демонстраційний запуск 4G у Київському метро відбудеться 5 березня, на станції "Академмістечко", - йдеться в повідомленні.

На заході будуть присутні СЕО та представники великої трійки мобільних операторів: Київстар, Vodafone Україна та lifecell, а також радник міського голови Максим Бахматов, представники Київського метрополітену та вендора Huawei.

Під час презентації пасажирів поінформують про деталі розгортання стандарту 4G у київській підземці, плани запуску на всіх станціях та про труднощі, з якими стикаються оператори під час реалізації проєкту. Охочі зможуть протестувати швидкісний мобільний інтернет під землею на власних смартфонах.

Нагадаємо, що між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол. На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2020 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.