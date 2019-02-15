CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п’ятницю вранці молодий чоловік отримав серйозні опіки в результаті нападу з кислотою у метро Парижа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У метро Парижа в результаті нападу з кислотою важко поранено чоловіка
Його стан дуже важкий
Фото: MAXPPP
Інцидент стався близько 7 ранку на станції Gare de Lyon, повідомляє Le Parisien.
Чоловік у віці від 20 до 30 років отримав серйозні опіки рук і обличчя. Його стан дуже важкий.
Рятувальники надали постраждалому першу допомогу на місці, а потім направили до лікарні.
Нападник втік з місця події. Кислоту, використану під час нападу, забрали до лабораторії для аналізу.
Нагадаємо, що на острові Корсика, що належить Франції, чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.
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