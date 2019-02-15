У метро Парижа в результаті нападу з кислотою важко поранено чоловіка

Його стан дуже важкий

У п’ятницю вранці молодий чоловік отримав серйозні опіки в результаті нападу з кислотою у метро Парижа.

Інцидент стався близько 7 ранку на станції Gare de Lyon, повідомляє Le Parisien.

Чоловік у віці від 20 до 30 років отримав серйозні опіки рук і обличчя. Його стан дуже важкий.

Рятувальники надали постраждалому першу допомогу на місці, а потім направили до лікарні.

Нападник втік з місця події. Кислоту, використану під час нападу, забрали до лабораторії для аналізу.