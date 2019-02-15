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У метро Парижа в результаті нападу з кислотою важко поранено чоловіка

Його стан дуже важкий
У п’ятницю вранці молодий чоловік отримав серйозні опіки в результаті нападу з кислотою у метро Парижа.
У метро Парижа в результаті нападу з кислотою важко поранено чоловіка Фото: MAXPPP

Інцидент стався близько 7 ранку на станції Gare de Lyon, повідомляє Le Parisien.

Чоловік у віці від 20 до 30 років отримав серйозні опіки рук і обличчя. Його стан дуже важкий.

Рятувальники надали постраждалому першу допомогу на місці, а потім направили до лікарні.

Нападник втік з місця події. Кислоту, використану під час нападу, забрали до лабораторії для аналізу.

Нагадаємо, що на острові Корсика, що належить Франції, чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.

 

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15 02 2019 10:56
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