У Мінекономіки визначили найбільш привабливі галузі для інвестицій в Україну

Найбільш привабливими галузями для інвестицій в Україну є машинобудування, енергетика, інформаційні технології, сільське господарство, будівництво

Для інвестицій в Україну найбільш привабливими галузями є машинобудування, енергетика, інформаційні технології, сільське господарство, будівництво.

Як передає Укрінформ, про це стало відомо зі зустрічі першої віцепрем’єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко з Регіональним директором Світового банку Арупом Бенерджі, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Найбільш привабливими галузями для інвестицій в Україну є машинобудування, енергетика, інформаційні технології, сільське господарство, будівництво. Тож, сподіваюся, ці пріоритети знайдуть своє відображення в Стратегії партнерства з Україною на 2022-2026 роки", - зазначила Свириденко.

Під час перемовин було розглянуто стан підготовки нової Стратегії партнерства України і Світового банку на 2022-2026 роки та обговорено інші ключові питання співпраці.

Консультації з підготовки Стратегії триватимуть до лютого 2022 року, а перший проект очікується представити у березні наступного року.

Водночас українська сторона зазначила, що розраховує на консультативно-дорадчу та експертну підтримку Світового банку з реформування державних підприємств, залучення інвестицій у державно-приватне партнерство, забезпечення макрофінансової стійкості, впровадження земельної реформи, підтримки енергетичного переходу, відновлення критичної та соціальної інфраструктури тощо.

Як зазначалося під час зустрічі, Рада директорів Світового банку 17 грудня може ухвалити рішення стосовно виділення Україні 300 мільйонів євро в рамках другого траншу за проєктом "Друга позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".

Окремо було обговорено питання збільшення конкурентоспроможності експорту України. Наразі у Мінекономіки проводиться робота щодо законодавчого та нормативно-правового забезпечення ефективної діяльності Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Зокрема, консультаційні послуги Світового банку включають діагностику торговельної конкурентоспроможності України, дослідження та аналіз впровадження технологій і цифрової трансформації, аналіз "зеленої" (екологічної) конкурентоспроможності, набір інструментів з підтримки експорту та технічну допомогу.

Нагадаємо, що в Україні відкриють ІТ-університет, що інвестуватиме у стартапи студентів.