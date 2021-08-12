В Україні відкриють ІТ-університет, що інвестуватиме у стартапи студентів

В Україні з 2022 року відкриється новий технологічний університет SET University, який інвестуватиме у стартапи студентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Щоб побудувати успішну IT-країну, потрібно навчати майбутніх ІТ-новаторів сучасних технологій і того, як втілити їх у бізнесі. Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців, тоді як, за оцінками учасників ринку, реальна потреба становить понад 30 тисяч на рік. Наразі Мінцифра активно працює над реформуванням ІТ-освіти", - заявляють у міністерстві.

SET University спільно запускають IT-підприємець і міжнародний інвестор Сергій Токарєв та Київська школа економіки.

Діятиме університет на базі Київської школи економіки за підтримки ІТ-інвесторів та бізнесменів. Запуск його відбудеться у 2022 році.

Завданням SET University є випуск не просто ІТ-фахівців, а ІТ-підприємців, які "вміють пітчити ідеї, розробляти бізнес-плани та запускати свої проєкти".

"Україна має потенціал стати найбільшим IT-хабом у Східній Європі. У нас має з’являтися ще більше "єдинорогів", таких як GitLab чи Grammarly", - зауважив віцепрем’єр-міністр- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації запуску SET University.

За словами міністра, одна з цілей Мінцифри - до 2024 року збільшити частку IT у валовому внутрішньому продукті країни до 10%. Тому створюються додаткові стимули від держави для розвитку сфери.

"Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців. Тому ініціативи щодо інноваційної та якісної підготовки ІТ-фахівців є надзвичайно актуальними", - наголосив Федоров.

Як дипломну роботу випускники університету презентуватимуть ідею або проєкт власного стартапу. Найкращі проєкти отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі установи.

"Навчання донедавна було прерогативою держави, але час показав, що саме бізнес краще знає свої потреби, і саме він може підказати державі, що потрібно розвивати", - відзначив під час презентації заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков.

За його словами, створені "бізнесом для бізнесу" системні навчальні заклади мають дуже велику цінність, оскільки миттєво розуміють і попит, і пропозицію, а такі ініціативи, як SET University, зможуть це довести вже у річній перспективі.

Наразі університет аналізує потреби абітурієнтів та ІТ-ринку, щоб визначити фінальний список напрямів навчання. Уже відомо, що великий акцент робитиметься на новітніх технологіях.

Зокрема розглядаються такі дисципліни як Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data та Internet of Things.

Навчати студентів SET University будуть професори з провідних українських та закордонних університетів і топменеджери українських та міжнародних ІТ-компаній. Вони зможуть стати менторами студентів та презентувати реальні ІТ-кейси, щоб студенти долучалися до їх вирішення.

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