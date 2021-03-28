Британська асоціація визнала Україну провідним ІТ-напрямком світу
Як передає "Укрінформ", таку інформацію у Фейсбуку оприлюднило посольство України у Великій Британії.
"Global Sourcing Association оголосила Україну переможцем у щорічній номінації Delivery Destination of the Year! Це чергове визнання українського ІТ-сектора, зміцнення нашого глобального бренду та серйозний аргумент для українських компаній під час контактів із потенційними британськими та іншими іноземними замовниками", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме посольство мало честь представити здобутки вітчизняної ІТ-індустрії перед професійним журі: "Для посольства це стало великою відповідальністю, адже заявка України та онлайн-виступ перед журі оцінювались представниками індустрії, баєрами та постачальниками аутсорсингових послуг, а також юридичними та консалтинговими компаніями, які працюють у галузі".
У дипмісії наголосили, що "перемога у єдиній глобальній номінації - свідчення успіху галузі, яка стала справжнім драйвером української економіки у 2020 році".
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