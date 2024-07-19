У всьому світі — від США до Азії — спостерігається масштабний технічний збій

Тим часом співзасновник українського Monobank Олег Гороховський заявив, що по всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

По всьому світу наразі спостерігається глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Через що виникли проблеми у роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки.

Зокрема, про проблеми в роботі систем повідомили авіакомпанії United A.irlines, Delta Airlines, American Airlines, Turkish Airlines, аеропорти Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країн, а також Лондонська біржа. В Україні технічні проблеми виникли у логістичного оператора "Нова пошт", банку SenseBank і мобільного оператора Vodafone.

Видання Bloomberg пише, що незвичайний каскад збоїв стався після того, як корпорація Microsoft Corp. повідомила про збій у своїх онлайн-сервісах, зокрема в онлайн-службах Azure і 365. У Microsoft уже вивчають проблему.

Тим часом співзасновник українського Monobank Олег Гороховський заявив, що по всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

"Безліч компаній у нокдауні", - зазначив Гороховський.

Таким чином, збій зачепив всі продукти Microsoft, що призвело до серйозних збоїв у роботі банків, комунальних підприємств, авіакомпаній, засобів масової інформації, телекомунікацій, стільникового зв'язку, інтернету тощо.

Де зараз збій по світу

Глобальний збій призвів до неполадок у роботі авіакомпаній, аеропортів, ЗМІ та банків, операторів зв'язку по всьому світу. Про проблеми повідомляється, зокрема, у США, Австралії, Новій Зеландії, Великій Британії, Туреччині, Індії та Німеччині.

США

Зокрема, через проблеми зі зв'язком польоти призупинили три великі авіакомпанії США: Delta, United та American Airlines. Також зіткнулися з проблемами Frontier Airlines, Allegiant і SunCountry.

Британія

Лондонська фондова біржа зараз також не працює через кіберінцидент. Також британський телеканал SkyNews був відключений від мережі через глобальний збій. Разом з тим декілька аеропортів в країні були змушені призупинити польоти.

Німеччина

У Берліні аеропорт Берлін-Бранденбург повідомив про зупинення виконання рейсів через технічний збій.

Іспанія

Також через "збій у комп'ютерній системі" з проблемами зіткнулися аеропорти Іспанії. Через це там можуть бути затримки рейсів, заявив оператор аеродрому Aena.

Туреччина

Про глобальний збій, через який виникли проблеми з бронюванням квитків та реєстрацією на рейси, попередила також авіакомпанія Turkish Airlines.

Австралія

В Австралії глобальний технічний збій торкнувся операторів зв'язку, банків та авіакомпаній.

Японія

Японський McDonald's призупинив роботу близько третини своїх ресторанів по всій країні після глобального збою систем.