До 2024 року кількість IT-фахівців в Україні зросте на 23% - дослідження

Щороку попит на нових ІТ-фахівців в Україні складає 30-50 тисяч осіб

У найближчі роки кількість випускників-бакалаврів IT-спеціальностей в українських вишах зросте - у 2024 році диплом бакалавра отримають більше 20 тисяч осіб у сфері IT, це на 23% більше, ніж у 2020 році.

Про це свідчать результати "Аналізу ІТ-освіти у вишах України", який розробили експерти Офісу ефективного регулювання BRDO, повідомляє "Економічна правда".

"Щороку попит на нових ІТ-фахівців в Україні складає 30-50 тисяч осіб. У свою чергу, заклади вищої освіти щороку випускають у середньому 16,2 тисяч бакалаврів ІТ-спеціальностей.

Коледжі і технікуми готують в середньому 6,3 тисяч молодших спеціалістів на рік, і ця кількість щороку збільшується. Проте без подальшої освіти молодші спеціалісти будуть недостатньо залучені на ринку праці IT-галузі, тому продовжують навчання за університетською програмою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг державного замовлення на IT-бакалаврів поступово зменшувався протягом 5 років, але його суттєво розширили в 2020 році.

Фото: Економічна правда