Мінцифри планує за кілька років збільшити частку ІТ-сектору у ВВП до 10% - Федоров

Він зазначив, що віртуальна бізнес-країна Дія City зі спеціальним правовим режимом для IT-компаній матиме низку переваг для бізнесу

В Міністерстві цифрової трансформації України працюють над тим, щоб ІТ-сектор за кілька років забезпечував 10% ВВП країни.

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це розповів віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 3 листопада.

"Ми хочемо за кілька років збільшити частку ІТ у ВВП нашої країни з 3% до 10% і ми робимо все для того, щоб це зробити. Ми співпрацюємо з навчальними закладами та Міністерством освіти для того, щоб навчати все більше спеціалістів та створємо віртуальну країну (Дія City - ред.), яка допоможе нам створити найкращі умови в світі для того, щоб тут створювались ІТ-компанії", - сказав Федоров.

Він зазначив, що віртуальна бізнес-країна Дія City зі спеціальним правовим режимом для IT-компаній матиме низку переваг для бізнесу. Зокрема, резиденти Дія City матимуть змогу за декілька хвилин зареєструвати компанію, сплачуватимуть лише 5% податків, зможуть працювати легально та лібералізувати трудові відносини зі своїми працівниками. Федоров наголосив, що в законопроєктах, які регулюють діяльність Дія Сity запроваджені механізми які унеможливлюють тиск чи втручання в роботу ІТ-компанії з боку правоохоронних органів.

"По суті це не просто спеціальні умови для розвитку ІТ та креативної індустрії. Це можливий пілот для всієї економіки України. На прикладі Дія City ми покажемо як може розвиватися наша країна, якщо створювати класні податкові умови, якщо лібералізувати трудові відносини", - зауважив Федоров.

Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації додав, що паралельно з Дія City в Мінцифри працюють над проєктом е-резидентства для іноземних ІТ-компаній. За його словами, ІТ-підприємці з будь-якої країни світу матимуть можливість за декілька хвилин зареєструвати ІТ-компанію в Україні.

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