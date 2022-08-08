YouTube запровадив автоматичний переклад відео субтитрами українською мовою

На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською

Відеохостинг YouTube додав автоматичні субтитри українською мовою. Нова функція дасть українцям ще більший вибір контенту для перегляду та дозволить без обмежень дивитися відео мовою оригіналу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською", – зазначив він.

Міністр додав, що на зустрічах з представниками корпорації Google українські фахівці неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube.

"Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською. Звертаємося з листами до компаній, ведемо переговори й досягаємо результатів", – додав він.

Відеохостинг YouTube додав автоматичні субтитри українською мовою

Нагадаємо, YouTube та Twitter ігнорують запити на видалення ознак ненависті та дезінформації, спрямованої на українців. У міру того, як війна триває вже шостий місяць, методи російської пропаганди еволюціонують, але не блокуються соцмережами.

Раніше повідомлялося, що у травні стало відомо, що YouTube видалив 9 тисяч каналів, на яких розповсюджували фейки про війну Росії проти України. Зокрема, більше не доступні майданчики, де повномасштабне військове вторгнення на територію української держави називали "визвольною спецоперацією".