Нардепи пропонують е-резидентство для ІТ-співробітників зі ставкою податку на прибуток 5%
Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект з поправками до Бюджетного кодексу щодо механізму електронного резидентства №4245, який передбачає пільгову ставку податку на прибуток у 5%, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з інформацією на парламентському сайті, законопроект 21 жовтня зареєстрували народні депутати з фракції "Голос" Ярослав Железняк, Володимир Цабаль, Кіра Рудик і Галина Васильченко, а також депутат зі "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"Ідея проста. Якщо ти "айтішник" з Індії, Китаю, Пакистану, Німеччини або навіть Білорусі, то ти, перебуваючи у своїй країні, можеш стати електронним резидентом, тобто електронним платником податків. І для цього ти платитимеш лише один простий податок - 5%, який платять наші ФОП з обігу", - пояснив Ярослав Железняк.
За його словами, цей механізм може бути цікавий, зокрема, громадянам азіатських країн. З іншого боку, це дасть змогу залучити до держбюджету додаткові кошти, зазначив один з авторів законопроекту.
"Ця пропозиція, можливо, не буде так цікава США або ЄС, але точно буде цікава іншим країнам, особливо з Азії, Сходу, у яких не найкраща репутація і більш складне податкове законодавство порівняно з українським", - додав Железняк.
Текст законопроекту на сайті парламенту поки що відсутній.
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