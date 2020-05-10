Зеленський підписав указ для залучення білоруських ІТ-фахівців

Згідно з указом, Кабмін повинен продовжити до 180 днів на рік термін тимчасового перебування на території України громадян Білорусі

Це стосується підприємців, висококваліфікованих фахівців, зокрема фахівців в сфері інформаційних технологій і інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, і членів їх сімей.

Президент Володимир Зеленський підписав указ для розвитку інвестиційного потенціалу України та залучення ІТ-фахівців та інноваторів з Білорусі.

Про це говориться в указі № 420/2020, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на ОП.

Згідно з указом, Кабмін повинен продовжити до 180 днів на рік термін тимчасового перебування на території України громадян Білорусі.

"Це стосується підприємців, висококваліфікованих фахівців, зокрема фахівців в сфері інформаційних технологій і інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, і членів їх сімей", - говориться в повідомленні.

Також уряд повинен запровадити пілотний проект по спрощеному оформленню ВНЖ для цих категорій громадян.

При цьому необхідно передбачити можливість скорочення до трьох днів термінів для отримання таких документів без необхідності додаткового виїзду за межі української території.

Також пропонується скоротити до п'яти днів термін надання такого дозволу і передбачити можливість його отримання за принципом мовчазної згоди.

Згідно з указом, вимагає вдосконалення процедура реєстрації білоруських ІТ-фахівців як фізосіб-підприємців - платників єдиного податку.

Також потрібно визнати документи, видані компетентними органами Білорусі, які необхідні для здійснення трудової діяльності в Україні.

Нагадаємо, що у Верховній раді зареєстрували законопроект №3979 "Про заходи щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії в Україні"