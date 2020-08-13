У Раду внесли закон про стимулювання розвитку ІТ: що пропонує документ

У Верховній раді зареєстрували законопроект №3979 "Про заходи щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії в Україні". Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Зокрема, проект закону пропонує особливий режим оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії відповідно до податкового законодавства; а також особливий режим оподаткування працівників ІТ-індустрії щодо їх доходів у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї платежів відповідно до податкового законодавства, повідомляє "РБК-Україна".

При оформленні трудових відносин між суб’єктами ІТ-індустрії та працівниками ІТ-індустрії планують надати можливість обрати контрактну форму трудового договору.

До суб'єкта ІТ-індустрії, яким може бути виключно юридична особа, документ встановлює ряд вимог:

юридична особа відповідно до її установчих документів та відомостей про юридичну особу, що містяться ЄДР, здійснює виключно види діяльності ІТ-індустрії;

розмір середньомісячної заробітної плати працівників ІТ-індустрії є не меншим за еквівалент 1 500 євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України станом на 1 січня календарного року;

питома вага витрат юрособи на оплату праці працівників ІТ-індустрії у загальній структурі її витрат є не меншою, ніж 70%;

розмір експортної виручки юрособи від здійснення видів діяльності ІТ-індустрії становить не менше, ніж 70% від її загального доходу від здійснення господарської діяльності.

При цьому остання вимога застосовується до юридичної особи, починаючи з другого календарного року після набуття статусу суб’єкта ІТ-індустрії.

Закон пропонує створення спеціального реєстру суб'єктів ІТ-індустрії, ведення якого здійснюватиме уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку ІТ-індустрії.

Нагадаємо, що кількість ФОП в ІТ-сфері зросла на 45% за три роки