Україна готує безпілотники-перехоплювачі для боротьби з російськими дронами і економії ракет для ППО

Планується, що за російськими дронами будуть полювати БПЛА, які будуть літати досить швидко і достатньо високо. У такий спосіб Київ хоче зекономити ракети для ППО, які потрібні для протидії іншими загрозами.

Україна взялася за розробку нових безпілотників-перехоплювачів, які зможуть збивати російські розвідувальні дрони над лінією фронту. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про пошук відповідних фахівців, які створять такий БПЛА. Ця ідея виникла через дефіцит боєприпасів Збройних сил України для ППО.

Про це написав Business Insider.

Автори матеріалу пишуть, що російські атаки змушують Україну обмежити протиповітряну оборону вздовж лінії фронту і зосередитися на захисті цивільного населення.

"Заклик Федорова про допомогу прозвучав у той момент, коли в України закінчуються ракети для ППО і вона повинна зберегти свої поставки для протидії високоточним боєприпасам, таким як російські ракети, які регулярно атакують її міста разом із ударними безпілотниками. За останні місяці росія збільшила як інтенсивність, так і частоту своїх ракетних ударів і ударів безпілотників", — йдеться у статті.

Україна вже давно визначила пріоритетом розвиток безпілотних систем, і ці засоби досі відігравали ключову роль у війні, пишуть журналісти. Вона не вперше намагається розробити безпілотники, які можуть полювати і знищувати інші безпілотники, але ці наміри відрізняються від попередніх.

Shahed Hunter — система захисту від безпілотників, придбана за кошти краудфандингової платформи UNITED24, випускає дрони-перехоплювачі з надміцними сітками. Після того, як дрон спійманий, випускається парашут, який повільно опускає його на землю, уникаючи подальших вибухів.

Видання зауважує, що на морі український флот військових безпілотників регулярно пошкоджує і навіть топить російські кораблі.

"У небі Україна і росія ведуть інтенсивну безпілотну війну, в якій обидві сторони покладаються на БПЛА для збору інформації, нанесення ударів по позиціях противника і несподіваних нападів на ворожі сили", — констатують журналісти.

Також відбуваються бої безпілотників проти безпілотників. Нещодавно під Авдіївкою зафіксували, як українські квадрокоптери знищили двох російських наземних бойових роботів.

Нагадаємо, 2 квітня дрони ЗСУ вперше атакували завод із збору БПЛА "Шахед" у Татарстані, що за 1200 кілометрів від лінії фронту. Для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км.