Китай пришвидшив будівництво нової бази в Антарктиді – Reuters

Передбачається, що станція отримає можливості для збирання розвідувальних сигналів над Австралією та Новою Зеландією, а також телеметричних даних про ракети, запущені з нового австралійського космічного центру "Арнем".

Китай значно прискорив будівництво своєї п'ятої дослідницької станції в Антарктиді, роботи на її території відновилося вперше з 2018 року.

Очікується, що нова станція на острові Інекспресібл недалеко від моря Росса міститиме обсерваторію із супутниковою наземною станцією і має допомогти Китаю в моніторингу Антарктиди.



Згідно з новими супутниковими знімками, на території бази з'явилися допоміжні споруди, часові споруди, вертолітний майданчик, а також фундамент для головної будівлі станції площею близько 5 тисяч квадратних метрів. За оцінками, його будівництво може бути завершено до 2024 року.