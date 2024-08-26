У Міненерго повідомили про наслідки ракетної атаки рф для енергетичної системи
26 серпня 2024, 11:11
Як зазначив очільник Міненерго, ситуація в українській енергосистемі складна.
російська федерація знову тероризує Україну ракетами. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
За словами міністра, внаслідок атаки рф ситуація в енергосистемі складна.
"Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються", – зазначив він.
Галущенко зазначив, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.
Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.