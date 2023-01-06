У Міненерго розповіли про втрати вітрової та сонячної генерації внаслідок російських атак
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Однак навантаження на теплову генерацію зберігатиметься протягом усього року. Ми втратили близько 90% вітрової генерації та до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація нестиме значне навантаження", - зазначив міністр енергетики.
За його словами, основне навантаження цього року навіть у літню пору року ляже на об'єкти теплової електрогенерації. Він також зазначив, що наразі основне завдання в енергетичній сфері України – пройти осінньо-зимовий період.
Раніше Галущенко заявив, що енергетики вже напрацювали низку рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак.