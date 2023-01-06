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У Міненерго розповіли про втрати вітрової та сонячної генерації внаслідок російських атак

06 січня 2023, 09:13
У Міненерго розповіли про втрати вітрової та сонячної генерації внаслідок російських атак
Фото: Укрінформ
Україна внаслідок російського вторгнення втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Однак навантаження на теплову генерацію зберігатиметься протягом усього року. Ми втратили близько 90% вітрової генерації та до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація нестиме значне навантаження", - зазначив міністр енергетики.

За його словами, основне навантаження цього року навіть у літню пору року ляже на об'єкти теплової електрогенерації. Він також зазначив, що наразі основне завдання в енергетичній сфері України – пройти осінньо-зимовий період.

Раніше Галущенко заявив, що енергетики вже напрацювали низку рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак.

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