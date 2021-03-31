У Мінфіні очікують перевиконання доходів бюджету у першому кварталі на 10 мільярдів

За підсумками першого кварталу 2021 року державний бюджет за доходами буде перевиконано на 10 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-брифінгу щодо року роботи на посаді сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"У нас є перевиконання бюджету. Перевиконання бюджету по 1 кварталу складе понад 10 млрд гривень", - наголосив Марченко.

Він зазначив, що обсяг коштів на казначеському рахунку складає 31 млрд грн.

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