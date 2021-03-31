БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа підсумками першого кварталу 2021 року державний бюджет за доходами буде перевиконано на 10 млрд грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінфіні очікують перевиконання доходів бюджету у першому кварталі на 10 мільярдів
Фото: minfin.com.ua
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-брифінгу щодо року роботи на посаді сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
"У нас є перевиконання бюджету. Перевиконання бюджету по 1 кварталу складе понад 10 млрд гривень", - наголосив Марченко.
Він зазначив, що обсяг коштів на казначеському рахунку складає 31 млрд грн.
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31 03 2021 11:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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