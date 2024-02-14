У Міноборони Британії прокоментували знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

"Потоплення ще одного військового корабля Путіна стане потужним нагадуванням про те, як Україна може виграти цю війну з нашим фінансуванням".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс відреагував на знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков".

Про це він написаву своєму Twitter.

"Сьогодні я зустрінуся з союзниками на глобальній конференції для фінансування Збройних сил України. Потоплення ще одного військового корабля путіна стане потужним нагадуванням про те, як Україна може виграти цю війну з нашим фінансуванням", – йдеться у дописі.

Глава МЗС додав, що кожна країна має зробити крок для допомоги у захисті "фронту свободи".

Нагадаємо, Вранці 14 лютого ЗСУ в результаті спецоперації знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", що знаходився біля південного узбережжя Криму, неподалік села Кацівелі (передмістя Алупки). Він був уражений ударом морських дронів.