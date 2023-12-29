У Міноборони рф зробили цинічну заяву

Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

російські війська, 29 грудня, завдали масованого удару по території України. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

У Міноборони росії цинічного відреагували на атаку по Україні.

Там заявили, що за тиждень на території України нанесено 50 угруповань і один масований удар високоточним озброєнням і безпілотниками

"Цілями були об'єкти ВПК, військові аеродроми, арсенали, місця розміщення військових. Всі призначені об'єкти поражені, заявлені в міністерстві", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що російська федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила ракети по мирних містах. Перші повідомлення про те, що ЗС рф здійснили запуски повітряних цілей з'явилися ще о 6:34. В областях, де було оголошено повітряну тривогу, фіксувалася ракетна небезпека.

Президент Зеленський заявив, що під час масованих ракетних ударів 29 грудня росія випустила по Україні близько 110 ракет.

Наразі відомо про 12 загиблих та 75 поранених.