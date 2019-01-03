У Мінприроди брали хабарі за ліцензії на роботу з небезпечними речовинами, - ФОТО

"Зловмисники одержували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мають реальних виробничих потужностей для їх утилізації"

Посадовці Міністерства екології та природних ресурсів налагодили схему вимагання грошей за дозволи користуватися небезпечними речовинами підприємствам, які не мають потужностей для утилізації.

У відомстві стверджують, що посадовці вимагали кошти "в особливо великих розмірах", повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, чиновники Мінприроди діяли за посередництва службовців ДП "Центр охорони довкілля", що входить до сфери управління Київської облдержадміністрації.

"Зловмисники одержували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мають реальних виробничих потужностей для їх утилізації", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що через протиправну видачу ліцензій на поводження з небезпечними відходами об’єктів критичної інфраструктури, утилізація відходів здійснювалась у непередбачених для цього місцях або взагалі не здійснювалась.



Фото:СБУ

Відзначається, що таке поводження з "відходами підприємств нафто-газової, хімічної, металургійної галузей" створило передумови для шкоди навколишнього середовища, життя й здоров’я людей і техногенних лих.



Фото:СБУ



Фото:СБУ

У ході обшуків правоохоронці виявили документацію, носії інформації, гроші в особливо великих розмірах, які вказують на причетність до незаконних оборудок посадовців міністерства.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ, вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі.