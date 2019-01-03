У Мінприроди брали хабарі за ліцензії на роботу з небезпечними речовинами, - ФОТО
У відомстві стверджують, що посадовці вимагали кошти "в особливо великих розмірах", повідомляє прес-служба СБУ.
Зокрема, чиновники Мінприроди діяли за посередництва службовців ДП "Центр охорони довкілля", що входить до сфери управління Київської облдержадміністрації.
"Зловмисники одержували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мають реальних виробничих потужностей для їх утилізації", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що через протиправну видачу ліцензій на поводження з небезпечними відходами об’єктів критичної інфраструктури, утилізація відходів здійснювалась у непередбачених для цього місцях або взагалі не здійснювалась.
Фото:СБУ
Відзначається, що таке поводження з "відходами підприємств нафто-газової, хімічної, металургійної галузей" створило передумови для шкоди навколишнього середовища, життя й здоров’я людей і техногенних лих.
Фото:СБУ
Фото:СБУ
У ході обшуків правоохоронці виявили документацію, носії інформації, гроші в особливо великих розмірах, які вказують на причетність до незаконних оборудок посадовців міністерства.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ, вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі.
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