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У Мінську домовились про підоготовку до обміну полоненими

"У гуманітарній підгрупі підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити"
Прес-секретарка представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила про підготовку до взаємного звільнення "підтверджених осіб", яких утримують у так званих "ДНР" і "ЛНР" та українських тюрмах.
У Мінську домовились про підоготовку до обміну полоненими Фото з вільних джерел

Ідеться про людей, які перебувають в установах пенітенціарної системи України, зазначила Оіфер на сторінці у Facebook.

"У гуманітарній підгрупі підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона", - сказала прес-секретарка представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

За її інформацією, було досягнуто домовленостей у найкоротші терміни провести роботу в двох паралельних напрямах: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.

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17 07 2019 22:19
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