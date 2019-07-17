У Мінську домовились про підоготовку до обміну полоненими
Ідеться про людей, які перебувають в установах пенітенціарної системи України, зазначила Оіфер на сторінці у Facebook.
"У гуманітарній підгрупі підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона", - сказала прес-секретарка представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.
За її інформацією, було досягнуто домовленостей у найкоротші терміни провести роботу в двох паралельних напрямах: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб.
Нагадаємо, що Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.
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