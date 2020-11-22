У Мінську люди почали виходити на акції протесту

Очевидці повідомляють про колони в різних районах білоруської столиці, зокрема в Уруччі, Малинівці, Кам'яній гірці, Чижівці

Локальні акції протесту проходять у різних районах Мінська в неділю.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Захід", зокрема, невелика група протестувальників до ста осіб зібралася біля Національної бібліотеки, зазначає "Інтерфакс-Україна". Вони водили хоровод біля встановленої тут новорічної ялинки, скандували "Живе Білорусь!"

Через деякий час сюди прибуло близько десятка мікроавтобусів з силовиками. Протестувальники втекли в бік житлового комплексу "Маяк Мінська".

Кореспондент "Інтерфакс-Захід" повідомляє також про колону до 500 осіб у районі площі Бангалор. Люди без символіки і гасел прямують у бік центру. Силовиків у цьому районі поки що не видно.

Очевидці повідомляють про колони в різних районах білоруської столиці, зокрема в Уруччі, Малинівці, Кам'яній гірці, Чижівці.

Нагадаємо, що Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі