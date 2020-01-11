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У Мінську перед недільним маршем знову зник мобільний інтернет

Сьогодні в Мінську о 14.00 очікується хід "Дзядиди (день поминання - ред.) проти терору"
У неділю, 1 листопада, до чергового маршу протесту в Мінську оператори мобільного зв'язку обмежили доступ до мобільного Інтернету.
У Мінську перед недільним маршем знову зник мобільний інтернет Фото: security-post.ru

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tut.by.

"Проблеми цілком звичні. LTE-зв'язок в усіх трьох операторів як мінімум частково відсутній, через 3G завантаження даних також може не відбуватися. Це означає, що веб-сайти не відкриваються (або доводиться чекати по кілька хвилин), повідомлення у месенджерах не приходять і не відправляються, мультимедійні файли в них - не прогружаются", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили виданню білоруські оператори зв'язку, доступ обмежений відповідно до розпорядження уповноважених державних органів.

Доступ в Інтернет відновлюється після закінчення недільного маршу.

Сьогодні в Мінську о 14.00 очікується хід "Дзядиди (день поминання - ред.) проти терору". Учасники збираються біля метро "Парк Челюскінців", щоб попрямувати в урочище Куропати, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

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01 11 2020 14:37
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