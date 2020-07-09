У Мінську викрали соратницю Тіхановської

У центрі Мінська невідомі викрали члена координаційної ради Марію Колеснікову. Невідомі посадили Колеснікову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє TUT.BY, передає РБК - Україна.

Інцидент стався близько 10:05 біля Національного художнього музею. До Колеснікової підійшли люди в цивільному і масках і заштовхали її в мікроавтобус з написом "Зв'язок".

В координаційній раді повідомили, що Марія Колеснікова була в центрі Мінська по справах.

"Де знаходяться Марія і Антон (прес-секретар координаційної ради Антон Родненков - ред.) я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим та виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим", - сказав член координаційної ради Максим Знак.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що на прохання Олександра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.