У Мінську викрали соратницю Тіхановської
Про це повідомляє TUT.BY, передає РБК - Україна.
Інцидент стався близько 10:05 біля Національного художнього музею. До Колеснікової підійшли люди в цивільному і масках і заштовхали її в мікроавтобус з написом "Зв'язок".
В координаційній раді повідомили, що Марія Колеснікова була в центрі Мінська по справах.
"Де знаходяться Марія і Антон (прес-секретар координаційної ради Антон Родненков - ред.) я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим та виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим", - сказав член координаційної ради Максим Знак.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що на прохання Олександра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.
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