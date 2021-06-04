У Мінцифрі запевняють, що "Дія City" збільшить зарплати в IT-індустрії

У міністерстві додали, що їхня мета - запустити проєкт Дія City до кінця 2021 року

У Мінцифрі заявляють, що запуск "Дія City" дасть поштовх IT-галузі та збільшить зарплати в індустрії.

Про це заявив міністр цифорової трансформації Михайло Федоров, повідомляє "Економічна правда".

"Середня заробітна плата в інформаційно-комунікаційних технологіях України становить близько 606 євро, згідно зі звітом Emerging Europe IT Landscape Report. Це менше, ніж заробляють ІТ-спеціалісти в інших країнах.

Запуск Дія City дасть поштовх усій галузі: світові компанії змагатимуться на ринку праці за українських спеціалістів, зменшиться податкове навантаження - й зарплати виростуть", - йдеться у повідомленні.

"Дія City - це абсолютно прозорий правовий режим для айтішників із найкращою податковою системою у світі. Його мета - показати, як може розвиватися держава, якщо знизити податки для IT-бізнесу в 5 разів і дати людям можливість працювати "в білу", - сказав Федоров

"Запуск Дія City та зменшення податкового навантаження дозволить компаніям витрачати більше коштів на заробітні плати.

У Дія City буде запроваджено ще одну форму взаємодії зі спеціалістами - укладання гіг-контрактів. Вони дадуть працівникам переваги фрилансу, а також додаткові соціальні гарантії: оплачувана відпустка мінімум 17 робочих днів, лікарняні, декретна відпустка на мінімум 70 днів, дотримання прав фахівця при звільненні, неможливість накладання матеріальних штрафів або зменшення розміру винагороди гіг-спеціаліста", - додали у Мінцифрі.

У міністерстві додали, що їхня мета - запустити проєкт Дія City до кінця 2021 року.

"Наступний важливий крок - прийняття законопроєктів про Дія City.

Протягом останніх пів року ми опрацьовували їх з представниками галузі, обговорювали та знаходили компромісні варіанти. Законопроєкт 4303 наразі зареєстрований і зараз у публічному доступі, де кожен може його прочитати. Ми отримали 313 правок від представників ІТ-галузі, з них більше 70% прийняли", - заявили у Мінцифрі.

Нагадаємо, що податкова система у "Дія City" допоможе зменшити податкове навантаження у п'ять разів