У Мінцифри пояснили, коли зроблять доступним COVID-сертифікат, який визнаватиме ЄС

Україна стала однією з перших країн у світі, яка інтегрувалася до єдиного цифрового ринку ЄС в напрямку ковідних сертифікатів

Українці зможуть згенерувати ковідний сертифікат для подорожей у ЄС в додатку "Дія" після його оновлення, це може зайняти до кількох днів.

Про це на брифінгу заявив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє "Європейська правда"

"Україна стала однією з перших країн у світі, яка інтегрувалася до єдиного цифрового ринку ЄС в напрямку ковідних сертифікатів", - підкреслив він.

"Від сьогодні, від 10.00 ми приєдналися до ЄС технічно, коли було опубліковано рішення, і тепер ми зможемо приймати громадян європейських країн, перевіряти на кордоні дійсність європейських документів. І після того як Play Market і AppStore оновлять нову версію "Дії", українці зможуть встановити додаток, згенерувати ковідний сертифікат і подорожувати до європейських країн", - сказав міністр.

За словами Федорова, дуже важливо при плануванні подорожі спиратися на інформацію Міністерства закордонних справ і МОЗ.

"Додаток оновлюється, і це може зайняти кілька годин або днів. Потрібно ще кілька днів, щоб повноцінно всі українці отримали оновлену версію. Це залежить від Google Apple. Все, що залежало від України, ми всі разом зробили", - наголосив він.

Федоров пояснив, що сертифікат генеруватиметься не автоматично зі встановленням додатка "Дія", а потребуватиме додаткової авторизації у ньому, у тому числі обличчя власника смартфона буде звірятися з тим, яке є у реєстрі демографічних даних як паспортне фото.

За словами міністра, у додатку "Дія" буде генеруватися два сертифікати: один для подорожей за межі України, інший – внутрішній. У міжнародному сертифікаті буде більше медичної інформації, він без фото, у внутрішньому сертифікаті менше медичної інформації і є фото.