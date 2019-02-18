У міськраді Миколаєва проходять обшуки

У Департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій міськради Миколаєва поліція проводить обшуки.

Слідче управління ГУ Нацполіції у Миколаївській області проводить обшуки в рамках кримінального провадження №1218150000000241 від 16 серпня 2018 року, повідомляє департамент у Facebook.

Обшуки проходять з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації.

"Варто зазначити, що стосовно деяких об'єктів, вказаних в ухвалі, департамент енергетики не є замовником", - додали у відомстві.

Разом з тим у поліції Миколаївської області заявили, що посадовцям Миколаївської міськради інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та факти розтрати чужого майна.

"Встановлено, що посадовці за попередньою змовою із суб’єктами господарської діяльності при виконанні підрядних робіт на території міста Миколаєва вчинили правопорушення, імовірно з метою привласнення коштів або розтрати на користь третіх осіб коштів, виділених на реконструкцію з термосанацією будівлі освітнього закладу, капітального ремонту опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі спортивної школи та надання послуг з розробки схеми теплопостачання міста", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що наразі тривають одночасні обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів провадження.