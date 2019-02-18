Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У міськраді Миколаєва проходять обшуки

Посадовцям Миколаївської міськради інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним
У Департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій міськради Миколаєва поліція проводить обшуки.
У міськраді Миколаєва проходять обшуки Фото: mk.npu.gov.ua

Слідче управління ГУ Нацполіції у Миколаївській області проводить обшуки в рамках кримінального провадження №1218150000000241 від 16 серпня 2018 року, повідомляє департамент у Facebook.

Обшуки проходять з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації.

"Варто зазначити, що стосовно деяких об'єктів, вказаних в ухвалі, департамент енергетики не є замовником", - додали у відомстві.

Разом з тим у поліції Миколаївської області заявили, що посадовцям Миколаївської міськради інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та факти розтрати чужого майна.

"Встановлено, що посадовці за попередньою змовою із суб’єктами господарської діяльності при виконанні підрядних робіт на території міста Миколаєва вчинили правопорушення, імовірно з метою привласнення коштів або розтрати на користь третіх осіб коштів, виділених на реконструкцію з термосанацією будівлі освітнього закладу, капітального ремонту опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі спортивної школи та надання послуг з розробки схеми теплопостачання міста", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що наразі тривають одночасні обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів провадження.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2019 11:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.