НОВИНИПарламент Данії проголосував за зміну закону про епідемію, щоб дозволити владі контролювати стічні води на наявність коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У містах Данії стічні води перевірятимуть на коронавірус
За той же період у 37 жителів Борнхольму були позитивні результати. Спостерігалася кореляція між тим, коли і де був вірус в стічних водах, і тим, коли у громадян позитивний результат тесту
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
З 1 липня Данське агентство з інфекційних захворювань (SSI), а також муніципалітети по всій країні почнуть моніторинг стічних вод як ефективний спосіб швидкого виявлення областей, в яких рівень зараження зростає.
У квітні SSI повідомила, що експеримент, в ході якого щодня відбиралися і тестувалися зразки стічних вод на острові Борнхольм, показав, що метод, який використовується у Великій Британії, Швеції та інших країнах, є корисним інструментом для оцінки рівня інфікування в регіонах.
"З семи різних очисних споруд було взято трохи більше 200 зразків, і в 11 відсотках з них аналізи виявили COVID-19", - повідомили в SSI.
"За той же період у 37 жителів Борнхольму були позитивні результати. Спостерігалася кореляція між тим, коли і де був вірус в стічних водах, і тим, коли у громадян позитивний результат тесту", - додали в агентстві.
Раніше повідомлялося, що Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.
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25 06 2021 14:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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